108學年度大學指定考科英文科考試於今日下午進行，台北市高中英語科教師群認為試題難易適中，並不困難，但出題特色為側重生活情境及圖像思考能力，像是第48題以剛果代表性動物OKAPI圖像作為選項，靈活出題在於測驗考生是否讀懂題意。

中正高中英語老師吳佳穎表示，在選擇題的詞彙題部分，整體來說，詞性分佈平均，有3個動詞、3個名詞、3個形容詞以及1個副詞，此部分出題並不困難，學生作答時，只要掌握詞性、單字語意，並懂得孰悉搭配詞、讀懂文意即可作答。

至於文章閱讀部分，克漏字主題為非洲奈及利亞的時尚設計師、海底電纜系統鋪設。文意選填介紹位於洛杉磯的Getty Center博物館。篇章結構介紹哥白尼的天文發現與當時引起的爭議。閱讀測驗介紹印尼一種傳統發酵的豆類製品tempe、Dr.David Spiegel提出催眠在醫療上的效用、味覺語彙與環境的關係、與剛果的代表性動物Okapi。

成淵高中英語教師李宜樺認為，今年比較特別的出題，在於將剛果的代表性動物Okapi入題，該題出題呼應108課綱，測驗並建立學生對文字與圖像的轉換能力。

非選擇部分，翻譯題所考夜市的創意布條與宣傳效果。作文則是考圖表寫作，學生必須能敘述圖表內容，並說明自己關注的新聞與不關注的新聞。

建國中學英語老師劉家慧認為，近年英語考試呈生活化，提醒考生不是死背單字就能拿高分，像是今年作文題出現「會心一笑」，要求考生翻譯成中文，題目中也以圖片呈現，能幫助考生理解中譯英的情境。

劉家慧也說，今年英語作文是圖表題，而上次出現圖表題則是在103學年度指考，如果考生有認真寫考古題，相信答題能夠得心應手，「是令人可喜的題目」。

總結今年指考英語試題，成功高中英語教師陳國泰說，這幾年指考英語出題情形穩定，寫作與閱讀都呈難易適中，今年出題也與往年相當。

(旺報 )