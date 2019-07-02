年僅17歲的蔡姓高中生因腦部動靜脈畸形破裂，今年農曆年間引發左腦出血性腦中風，導致身體右側偏癱、吞嚥困難及言語失用等情況，緊急治療後原需透過鼻胃管補充養分，日前出院順利拔除鼻胃管、可吃最愛的麥當勞，且語言治療奏效，還能開口說「謝謝」。

亞洲大學附屬醫院復健部主治醫師徐瑋璟指出，蔡姓學生因先天性腦血管異常病變引發的動靜脈畸形破裂，農曆年間緊急送醫救治，治療後雖意識清楚、語言理解能力正常，但無法明確表達自己意思，且吃東西、喝水易嗆咳，經評估後轉介語言復健治療。

語言治療師張皖茹表示，蔡生因腦中風導致舌頭靈敏度、活動度及喉頭上抬能力降低，決定採用深層咽肌神經刺激療法、舌頭把持運動及用力吞嚥法並配合吹氣暨強吸運動、構音器官運動練習等治療，半個月後即可順利發出聲音。

張皖茹指出，「深層咽肌神經刺激療法」是利用含冰凍檸檬的棉棒刺激患者兩側前咽門弓與舌頭特定部位，可增加吞嚥反射敏銳度、促進舌頭感覺能力，而「用力吞嚥法」可加強舌後根的力量，改善舌根部的活動度。菜聲出院時吞嚥功能恢復，且能簡單用聲音表達意思。

(中時 )