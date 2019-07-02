大八餐飲集團董事長林輝義去年在財務危機後，還現身為活動宣傳。（柯宗緯攝）

高雄老字號39年歷史的大八餐飲集團，今（2）日宣布暫時停業，業者低調證實此事，但強調已有新投資者表達願意接手，雙方仍在洽談細節當中。其實，大八去年8月爆發跳票近億後，又面臨投資失利慘賠及勞資糾紛，但今傳出將轉賣消息，震驚高雄餐飲市場。

大八餐飲集團去年驚傳跳票近億元。業者坦言，前年揮軍北上擴大版圖，在臺北內湖、微風開2家潮坊，但因經營不善已轉手。至於周轉不靈，已與廠商協商，部分同意展延。另外，四維店於同年8月中吹熄燈號，員工將轉移至其他事業體。

當時連經營30年的大八日本料理四維店，也吹熄燈號。業者僅解釋，因為租約到期，整體環境及營運不太理想，必須展開「瘦身計畫」，員工將轉移至其他事業體單位工作，但強調不影響其工作權。

大八歷經財務危機後，董事長林輝義為了300多名員工生計，咬牙苦撐，也與供應商、銀行達成協議，孰料近1年仍無力解決財務困境，薪水也發不出全薪，引發勞資糾紛。

大八餐飲集團副總林啟安今對媒體證實，現在起暫停營業，正盤點與內部組織重整，未來若有新投資者確定接手，大八擁有39年品牌價值，店名應該不會更改，也歡迎有願接手的投資者來接洽。

(中時 )