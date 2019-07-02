台大校長管中閔任政務官期間有酬為媒體撰寫論文，遭監察院以違法兼職彈劾，公務員懲戒委員會以此案屬「社會矚目重大案件」，今天下午公開審理，管中閔則在臉書發文發表聲明，稱是抱著敬意出席準備程序庭，希望在司法前面捍衛自己清白，也強調：新的政治迫害就是以『深文周納』與『羅織構陷』來入人於罪」。

管中閔聲明全文如下： (2019.7.2)

我今天懷抱著對司法的敬意出席司法院公懲會的準備程序庭，希望在司法前面捍衛自己清白。

我今天之所以必須站在這裡，源頭就是去年1月5日臺大校長遴選委員會的遴選結果。若非這個結果不為少數有權勢者所喜，怎麼會有長達一年、對我鋪天蓋地的政治抹黑？怎麼會有立法院以「退回預算」來要求教育部不接受遴選結果？怎麼會有教育部對遴選結果的多番刁難？怎麼會有兩次針對我個人的「跨部會諮詢專案小組會議」？怎麼會有臺北地檢署的傳訊？又怎麼會有後來監察院的調查？監察院今年1月15日通過的彈劾，不過是所有政治追殺都不成功後的另一次迫害。

新的政治迫害就是以「深文周納」與「羅織構陷」來入人於罪。首先，為了尋找違法證據，這群迫害者從國稅局調取我近二十年的所得稅資料，逐筆檢視，並要求各個單位交代與我的來往細節。這包括我未擔任公務人員的時期，根本非監察權行使範圍，而公開這時期的資料更嚴重侵犯我個人隱私。即使這樣「上窮碧落下黃泉」，迫害者們能找到的所謂「證據」也只有我撰寫社論的稿費收入而已。但他們援引各種特殊觀點與論述，「深文周納」，企圖論證撰寫社論違反了「公務員禁止兼職」的規定。律師們對相關法律見解會有清楚的說明，我不在此重複；以下僅列舉一些事實，敬請公懲會和大眾公裁。

先說「兼職」。過去什麼人曾認為媒體外部人員受邀撰寫社論是「職」？如果根本不是「職」，豈有「兼職」可言？媒體前輩王健壯先生在6月16日的一篇評論中說：「媒體邀人寫的稿件，屬於外稿，寫外稿的人並不屬於媒體編制內人員，除了稿費，寫外稿的人也並不享有編制內人員應有的薪資福利待遇。也就是說，被媒體邀稿的人，在媒體內既無薪也無職，監委以管中閔『兼職』違法而彈劾，根本是不知媒體組織運作為何物，典型的莫須有入人於罪」。

其次，彈劾文指控我所寫社論「涉及職務」，所以「違法」。監察院107年12月25日的調查筆錄中明確記載，國發會與行政院相關人員檢視這些社論後表示：「與國發會職掌無直接關係」（p. 2）；從政務委員的法定職務來看，「週刊內容與其職務沒有連結性」（p. 3）；「專欄內容當初由行政院業務單位幫忙認定，經檢視和其負責的法案無關」（p. 4）。然而彈劾文無視這些證詞，卻在毫無事實基礎上斷言這些社論不可能與我的職務「全然無涉」。彈劾文中更以各種方式猜測或推算我所寫的社論篇數和每篇稿費等，作為其論述基礎。這些罔顧事實的指控，就是「羅織」，就是「構陷」。

經歷超過一年的政治迫害後，我必須沈痛指出，如果今天大家容許這種深文周納和羅織構陷的政治迫害，將來任何人都可能遭受同樣不公義的對待。MLK（金恩博士）的一段話值得我們深思：“The ultimate tragedy is not the oppression and cruelty by the bad people but the silence over that by the good people”（ 最終極的悲劇不是壞人的壓迫與殘酷，而是好人對此的沈默）。我今天以敬謹之心出席準備程序庭，期待司法能澄清與匡正不實指控，社會正義之聲能對不公義加以譴責，更希望我是遭受這些政治迫害的最後一人。

(旺報 )