▲在賽德克族傳統織布工藝原鄉傳習結業的學員與傳授技藝的張鳳英藝師（右）。（楊樹煌攝）

南投縣政府文化局媒合張鳳英藝師與賽德克傳統文化藝術團，辦理的「賽德克族傳統織布工藝原鄉傳習計畫」，今2日在仁愛鄉南豐村基督長老教會辦理結業式及小型成果發表會，並展示教學成果，吸引不少熱愛原住民工藝文化的民眾前往參與。

南投縣文化局為讓傳統表演藝術保存團體自行織作完成演出用的傳統服飾，特邀南投縣公告登錄「賽德克族傳統織布工藝」的技藝保存者張鳳英藝師，至仁愛鄉南豐村，教導賽德克傳統文化藝術團團員織布工藝。

▲學員展現為期6周的傳統織布工藝學藝成果。（楊樹煌攝）

▲學員在工藝師張鳳英的指導下學習賽德克族傳統織布工藝及緯挑織布技法。（楊樹煌攝）

文化局並指出，賽德克傳統文化藝術團為傳統表演藝術「賽德克族祭典舞蹈歌」的保存團體。此次辦理「賽德克族傳統織布工藝原鄉傳習計畫」，去年首度辦理「研習平織及基礎緯挑技法」；今年第二期除了依序教授進階的緯挑織布技法，並規劃納入傳統苧麻線材產製課程，上課為期6周，2日辦理結業式及小型成果發表會。

今天特地由南投趕至仁愛鄉南豐村參與結業式及成果展的前國立台灣工藝研究所所長翁徐得表示，傳統原住民的織布工藝，當今已日漸式微，沒想到還有原住民的年輕一代願意回來學習，真的非常難得，尤其看到他們的研習成果，更是令人欣喜原住民的傳統工藝保存重燃希望，並傳承有人，值得再發揚光大。

(中時 )