高噪音車輛如重機與超跑呼嘯而過，常造成兩旁民眾的困擾，嚴重影響生活安寧。環保署今（2）日舉行記者會，將新開發的聲音照相技術公諸於世，結合噪音測量儀器、車牌辨識系統，搭載於車頂，不分日夜，只要經過車輛分貝過高，即可拍照取締。

環保署空保處科長謝仁碩表示，違規超速遭拍照告發的例子很常見。取締噪音車輛則必須大費周章，動用人力、設備在路旁攔撿。有了聲音照相系統後，只要把高噪主車輛採證車開到定點，就可監測路過的車輛，不必攔車。依規定，使用中汽車噪音上限是96分貝、大型重機車94分貝，擺置地點、時段，會先選民眾陳情高噪音車輛常出沒的熱點。

開發這套系統的台灣永續工程顧問公司總經理劉嘉俊表示，這套設備目前是第1代原型系統，具有人工智慧的功能，可再增加分辨的能力，排除聲音也很大的救護車、警車、消防車等執勤車輛。現階段整套設備約需100餘萬元，如果大量採用，亦可安裝在路口、交通號誌上。

空保處副處長謝永輝則說，除了聲音照相系統，還將從源頭排氣管認證、強化環警監大執法，三管齊下，聯合環（地方政府環保局）、警（警政機關）、監（監理機關）加強管制力道，管制不當改裝、製造高噪音車輛擾寧問題。

環保署指出，改裝排氣管車輛除應遵守道路交通安全相關法令，亦應符合噪音與排氣等規定。目前已推動並輔導車商或進口商，進行改裝排氣管源頭噪音認證。未來車主若使用未認證，或未經環保局查驗合格的改裝排氣管，將受到很大限制。

(中時 )