立法院臨時會今（2）日召集朝野協商休會，針對「境外資金匯回專法」，歷經逾4小時朝野爭辯，對於優惠稅率究竟是「政院版8％至10％」，或是國民黨團支持的一口價4％，且希望取消30％用於金融投資，仍無共識，方才立法院長蘇嘉全拍板決定，明（3）日院會先由各黨團派代表上台發言、表達政黨立場，接著進行表決。估在民進黨立委席次優勢下，將通過政院版本。

值得注意的是，朝野立委同意，境外資金回台應於「兩年內」，將資金存入外匯存款專戶，才能享受優惠稅率，此將納入修正條文中。

今日協商也一度觸及資金回台的洗錢防治機制，財政部長蘇建榮回應，將設有兩階段審查機制，首先，業者須要先跟國稅局申請，國稅局先進行初步審查。第二，業者資金要匯入銀行時，國稅局將會會同銀行透過洗錢防治機制進行調查。

根據政院版規定，台商資金匯回第一年稅率8％，第二年10％；若用於實質投資稅率減半，第一年為4％，第二年5％。在匯回資金中，有5％可自由運用，而25％可存入信託專戶或證券全權委託專戶從事金融投資。

另外，政院版規定，資金匯回需管控五年，期滿後、第六年起，可分三年各提取1／3取走。蘇建榮協商時表示，由於預估回流資金最多可達90,00億元，若五年期滿一次領走，對於國內金融市場、我國外匯將有重大衝擊，因此設計分三年取回的機制。

(工商 )