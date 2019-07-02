新加坡管理大學李光前法學教授劉孔中投稿《工商時報》，批評中研院長廖俊智不只在任內沒有作為，更於近期在院內發文，禁止在大陸從事教職教師者兼任中研院研究員，對此中研院透過聲明澄清，強調院方做法是遵守法律規範，鼓勵學術交流但兼職需合法聘任。

中研院表示，有關今(2)日中研院前研究員劉孔中投書媒體一事，中研院鄭重聲明，根據〈臺灣地區與大陸地區人民關係條例〉規定及陸委會公告，並洽詢陸委會相關細節後確知，我國人民不得擔任大陸地區教育部及各級政府所屬大學專職教師。

中研院據此依法行政，且為求慎重，亦徵詢國內若干主要大學實務作法，因而認定此類人員不宜獲聘為本院兼任研究人員，並強調，無劉教授所述刻意錯誤解釋或染上政治色彩之情事，盼媒體能協助導正視聽，詳細說明如下：

一、 中研院一向支持並鼓勵學術交流，但學術交流並不等同兼職，即使不是中研院兼任研究人員，中研院仍歡迎雙方互惠的學術交流。

二、 然而，中研院聘任兼任研究人員，必須遵守相關法律規範，因此，對於違反上述規定禁止事項的人員，中研院礙難將其聘任為兼任研究人員。

(旺報 )