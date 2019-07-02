中央氣象局今（2）日下午4時18分針對新北市、桃園市、新竹縣等縣市發布大雨特報，造成新北市包括新莊區新樹地下道水淹達25公分深，新北大道、新五路口積水更深達35公分，鶯歌區鶯桃路鐵橋下斜坡處亦積水13公分，現場均已由警、消起封鎖線，避免發生意外。

(中時 )