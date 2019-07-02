午後大雨 新北傳災情 多處積水 16:562019/07/02 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 鶯歌區鶯桃路鐵橋下斜坡處出現積水情況。（王揚傑翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局今（2）日下午4時18分針對新北市、桃園市、新竹縣等縣市發布大雨特報，造成新北市包括新莊區新樹地下道水淹達25公分深，新北大道、新五路口積水更深達35公分，鶯歌區鶯桃路鐵橋下斜坡處亦積水13公分，現場均已由警、消起封鎖線，避免發生意外。 (中時 ) #新北 #公分 #北市 #大雨 #路口 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北工業立體化 可創百億投資金 14:112019/06/28 生活 去年第4季住宅價格指數 新北、台北、桃園微跌 15:252019/06/28 政治 新北「幸福存摺」最終回 副市長與會鼓勵爸爸們陪孩子成長 15:512019/06/28 生活 挺斜槓青年 新北祭23K津貼 15:572019/06/28 政治 新北藍色公路 夜航大幅擴大 16:402019/06/28 生活 大車阻路施工 新北警展現公權力 20:482019/06/28 社會 新北挺斜槓青年 祭23K津貼 04:102019/06/29 地方新聞 新北工業立體化 創百億投資額 04:102019/06/29 地方新聞 新北86棟老校舍 拚年底補強 04:102019/06/29 地方新聞 新北「Easy Leap」實驗計畫 青年志工帶學生輕鬆說英語 13:332019/06/29 生活 生活熱門新聞 震驚！39年高雄大八餐飲 今起停業 - 生活 - 中時 台灣為何沒熱浪？專家曝驚人優勢 - 生活 木恩颱風最快今晚生成 專家：雨彈轟炸到週末 - 生活 台大醫提解方 一招讓長榮立刻停止罷工 - 生活 秋後算帳？拿回罷工三寶空姐遭除名 網譙翻工會 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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