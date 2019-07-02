就在中共對南海試射東風-21D反艦彈道導彈之際，美軍宣布恢復瀕海戰艦對亞太地區部署，這是中斷了18個月以來美軍首次在海外部署瀕海戰艦，今年預計有3艘先後前往新加坡，並將配合執行美軍與多國艦艇在南海的「自由航行」任務。

最近一個月內有更多國家派遣艦艇前往南海進行自由航行任務，除了執行任務最頻繁的美國之外，還有配合度最高的日本（派遣出雲號直升機母艦），以及法國（派遣戴高樂號航空母艦）、澳大利亞（派遣坎培拉號直升機母艦）。中共日前宣布在南海進行反艦導彈試射後，各界都認為這是針對這些在南海出入的各國軍艦宣示其領海主權。

蒙哥馬利號瀕海戰艦抵達菲律賓達沃市港，指揮官愛德華羅素在艦上向達沃市港口歡迎隊伍致意。（圖／美國海軍）

《防務新聞》報導，美軍西太平洋後勤司令部(CLWP)發布新聞指出，美海軍蒙哥馬利號(USS Montgomery LCS-8)獨立級瀕海戰艦上週六抵達菲律賓達沃市進行港口訪問，這也是該艦首次軍事部署。蒙哥馬利號由母港聖地牙哥出發時並未發布消息，這次前往菲律賓達沃港將是美軍恢復在亞太部署瀕海戰艦的重要跡象。美軍過去曾於2013、2014、2016共3次部署了自由號(USS Freedom LCS-1)、沃斯堡號(Fort Worth LCS-3)與科羅拉多號(USS Coronado LCS-4)等瀕海戰艦到亞太地區。

該司令部公共事務官奧利爾登(Sean O'Riordan)向媒體證實，新加坡將繼續作為該地區瀕海戰艦部署的主要後勤維護中心。新加坡早先已同意為美軍提供每年4艘瀕海戰艦輪換的後勤維護工作，地點為先前部署時使用的新加坡樟宜海軍基地。

報導說，先苛瀕海戰艦部署亞太的暫停主要由於瀕海戰艦開發計劃與機組人員培訓發生問題，後來美海軍對訓練和部署方式進行改革才恢復原先的部署計劃。今年進行亞太部署的另兩艘瀕海戰艦將是蓋布里吉弗茲號(USS Gabrielle Giffords LCS-10)與和底特律號(USS DetroitLCS-7)，它們將分別從西海岸和東海岸出發。

外界原先預估在美中貿易談判前景尚未明朗之前，美中在南海較勁的狀況會稍見和緩，不過從近期發展來看，美中貿易談判雖未進一步惡化，但離達成協議仍有長路要走，此刻美國決定加強南海軍事部署，中共也高調對南海進行導彈試射，顯見雙方對目前的關係絲毫不願放鬆姿態，未來漸趨緊張的南海情勢，必然也會使兩國貿易談判與戰略對抗姿態更見複雜。

(中時電子報)