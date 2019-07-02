美朝關係回溫，美國總統川普上月30日在南北韓邊界與北韓最高領導人金正恩進行歷史性會面，當天稍晚《紐約時報》（New York Times）更引述消息來源稱，川普政府內部考慮默認北韓為核武國家，暫時凍結朝核武計畫，以作為未來談判基礎，報導隨後遭國家安全顧問波頓打臉，不過《紐時》隔日再度刊文強調，華府內部對朝政策已出現分歧，川普似傾向以漸進方式讓平壤完全去核，波頓等鷹派在對朝問題的影響力已逐漸削弱。

紐約時報引述消息人士指出，華府內部正在考慮默認北韓為核武國家，採取以漸進方式達成要求北韓去核的目標，報導內容隨後遭美國國家安全顧問波頓打臉。

川普再度創造歷史，一句推文就讓金正恩和他在南北韓邊界會面，還讓他踏上北韓土地，成為現任美國總統第一人，不過《紐約時報》30日報導，早在推文前，華府內部就已在醞釀美朝新一輪談判的基礎，該構想相當於凍結北韓核武計畫，傾向維持現狀，並且默認北韓為核武國家，完全顛覆美國過去立場。

報導稱，儘管華府私下或對外都宣稱維持朝鮮半島去核目標，不過內部人士已承認要金正恩完全放棄核武的要求很難達成，因此才會醞釀出這新構想。在這個框架之下，北韓的核武庫存將不再增加，但也不會要求北韓銷毀現有武器，也不會限制北韓發射飛彈的能力，等同於承認北韓是擁核國家。

作為交換，美國將要求北韓擴大解釋2月峰會上金正恩的提議，當時他同意關閉北韓境內最大核燃料製造廠寧邊核設施，以換取美國解除對朝最嚴厲的制裁，不過該提議遭波頓（John Bolton）與國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）雙雙否決，因為他們認為北韓境內還有其他能製造核武的設施，因此華府現在希望平壤能在新一輪談判中同意拆除境內所有核設施，並允許外國人員進入檢查，如此，將形同凍結北韓核武能力，北韓將不再製造新武器。

該報導刊出後隨即遭到波頓強烈批評，他在推文稱從未聽聞凍結北韓核武的構想，痛批是有心人士企圖左右川普決策，應該為此嚐到苦果。

不過《紐時》隔日再刊文強調消息並非空穴來風，文章引述數名消息人士稱，川普政府內部對北韓核武協商的看法出現明顯分歧，鷹派如波頓，始終堅持平壤完全放棄核武，制裁才會解除，不過部分高級外交官也開始討論或許以漸進方式要求平壤去核也是個方法。

官員稱，華府內部對北韓的長期目標是一致的，就是希望金正恩完全放棄現有武器以及未來再造核武的能力，不過短期目標上的意見則有分歧。

文章舉出種種跡象認為川普現在對朝態度較傾向後者。例如這次川金三會，川普並未再提及全面去核化等字眼；周日川普造訪板門店、踏上北韓土地時，波頓並未隨行，反而飛往蒙古，顯示強硬派對北韓議題的影響力已受到限制。

此外，波頓周一在推特上大發脾氣過後，川普後續反而發推回味川金三會的美好，並未否認報導是否屬實。

(中時電子報)