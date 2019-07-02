設於崙背鄉大有村的「大有家托站」2日啟用，縣長張麗善（右七）與地方人士一同剪綵。（周麗蘭攝）

崙背鄉大有家托站的客廳開闊。

雲林縣老齡人口占全縣約18.23％，老化程度全國居次，至少2.8萬人需被長期照顧者，家庭照顧者多達9980人。縣府今年起推動「家托專案」，受訓合格者除可在家中照顧自己的親屬外，還能收費服務其他3名失能者，一來確保經濟來源，也讓3個家庭減輕照顧負擔，全縣已開辦20站。

家住台西鄉蚊港的許女士6年來陪中風的丈夫在各大醫院奔波，她後來接受輔導，2016年取得照顧服務員證書，2018年再獲500個小時照顧服務經驗，今年在崙背鄉大有村找到合法建物，2日成立「大有家托站」，除照顧自己的先生，還照顧另2名老人，1個月房租9000元，收入約4至5萬元。

許女士表示，先生原本討海，中風後家庭少了收入、多了醫療支出，處境十分困難，現在她開了家托站，可幫先生復健也能有收入，目前收2名日托老人，還可再收1人。

縣長張麗善出席啟用典禮表示，曾有家庭照顧者告訴她，無法外出工作，家裡窮到連內衣、牙刷都買不起，很心酸。

她表示，家托據點是以「照顧1加3」的概念，照顧者除能照料親人，最多還能服務另3名失能者，由此獲得穩定收入。

社會處長林文志表示，雲林縣口湖鄉老人福利協進會、雲林縣老人福利保護協會、雲林縣北港身心障礙者福利協會，是雲林縣的家托據點輔導團隊，迄今已完成20處家托站設立，數量為全國第一。

(中時 )