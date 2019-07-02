5年前年僅6歲的李姓男童與父母到台中廣三SOGO百貨漢來餐廳用餐，因餐廳旁的手扶梯旁地面有一大片水漬，男童離開時不慎踩到水漬滑倒，導致頭部損傷且臉部、頭部挫傷，李氏夫妻提出賠償，台中地院審理後，判決漢來餐廳負責人、台中分公司須連帶賠償44萬多元，而廣三百貨也須賠償44萬多元，可上訴。

判決指出，李姓夫妻帶著兒子於2014年8月中旬到廣三GO百貨購物，當天晚間並於百貨內的漢來餐廳用餐，他們用餐結束後，準備從餐廳旁的手扶梯離開，未料，李童因踩到地面的水漬滑倒，導致頭部受撞擊、有輕微腦震盪等傷害。

李姓夫妻怒而對餐廳提出告訴，刑事部分，法院判決餐廳現場負責人鄒友慶因未善盡監督之責，使得李童因路面濕滑而滑倒受傷，依業務過失罪判決鄒男有期徒刑3個月、可易科罰金。

李姓夫妻也提出損害賠償，法官認為，此案因漢來餐廳的廚房清潔人員在清洗時未注意，使得水從安全門縫溢出導致，判決鄒男及漢來餐廳應賠償44萬元；而廣三SOGO百貨有義務提供安全的消費環境，但其提供的購物環境仍有危險之虞、且導致人受傷，判決百貨須賠償44萬元。

(中時 )