53歲女星姚黛瑋今年2月爆出因卵巢囊腫入院開刀，最近她上節目分享術後心情，因醫學發達恢復狀況良好，現在只擔心更年期到來，她回憶起初被告知生病沒有很在意，還自以為聰明特別多吃了一些人蔘和大豆補身體，如今想來完全錯誤，令她驚訝直呼腫瘤應該在當時被養大的。

姚黛瑋和老公結婚20年，膝下無子，今年初她接受專訪，鬆口5年前就發現長了卵巢腫瘤，約有3公分，她起初不以為意，怎知腫瘤越長越大，農曆過年前她因頻尿問題接受檢查，才發現腫瘤已增加到8公分大，又因醫生過年前要出國，她便按照原定計畫先到古巴旅遊，回台當天下午才拖著行李箱到醫院報到。

據《ETtoday星光雲》報導，姚黛瑋透露開刀前一天她因忍不住食慾，還偷跑到夜市吃了一碗麻辣鴨血，沒生過小孩的她因這次開刀第一次進產房，她回憶生病之初還狂吃人蔘調養身體，聽了朋友建議才知道失策，因太營養反將腫瘤「餵大了」。

(中時電子報)