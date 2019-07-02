台中市龍井區源豐碾米廠1日發生火警，巧的是，最近正值稻作收割、繳交公糧時期，許多農民見到繳交公糧的碾米廠失火，都不知該到哪裡繳交公糧，無所適從，市議員陳世凱接獲陳情，特別從中協調。

陳世凱指出，為保障農民權益，經積極詢問農糧署台中分署官員相關事宜，並居中協調，確定農民若有繳交公糧需求者，可轉繳交至連環碾米廠、金明利碾米廠，讓公糧繳交事宜不受火警損害影響。

(中時 )