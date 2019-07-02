碾米廠火警影響公糧繳交？議員居中協調 18:222019/07/02 中時 林欣儀 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市龍井區源豐碾米廠1日發生火警，巧的是，最近正值稻作收割、繳交公糧時期，許多農民見到繳交公糧的碾米廠失火，都不知該到哪裡繳交公糧，無所適從，市議員陳世凱接獲陳情，特別從中協調。 陳世凱指出，為保障農民權益，經積極詢問農糧署台中分署官員相關事宜，並居中協調，確定農民若有繳交公糧需求者，可轉繳交至連環碾米廠、金明利碾米廠，讓公糧繳交事宜不受火警損害影響。 (中時 ) #公糧 #碾米廠 #協調 #火警 #農民 也許您會感興趣 推薦閱讀 直達溪頭客運逾25萬人次 縣府協調增暑期加班車 14:162019/06/28 生活 移工宿舍火警 10人逃生受傷幸無大礙 10:522019/06/29 社會 台澎電纜協調 口湖人堅持改路線 04:102019/07/01 地方新聞 北市西門町獅子林大樓火警，一人受傷 12:522019/07/01 社會 穀賤傷農 彰縣秈稻在來米收購價慘跌 15:502019/07/01 生活 推廣友善環境農業 設棲架吸引黑翅鳶捕鼠 19:042019/07/01 生活 中市碾米工廠火警 一發不可收拾 2員工傷勢嚴重 19:542019/07/01 社會 友善環境農業 棲架吸黑翅鳶捕鼠 04:102019/07/02 地方新聞 2.5公斤金寶螺 換50元消費券 04:102019/07/02 地方新聞 龍井區碾米廠米糠起火 2人受傷 04:102019/07/02 地方新聞 生活熱門新聞 台灣為何沒熱浪？專家曝驚人優勢 - 生活 震驚！39年高雄大八餐飲 今起停業 - 生活 - 中時 木恩颱風最快今晚生成 專家：雨彈轟炸到週末 - 生活 台大醫提解方 一招讓長榮立刻停止罷工 - 生活 秋後算帳？拿回罷工三寶空姐遭除名 網譙翻工會 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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