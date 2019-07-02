中山附醫皮膚科醫師林子鈞指出，67歲歐女士到中山附醫治療前左小腿有嚴重靜脈曲張以及色素沈澱。（馮惠宜攝）

經泡沫注射治療後，歐女士左腳恢復良好。（馮惠宜攝）

中壢一名67歲的深資美髮業者歐美士，受靜脈曲張困擾近40年，左腳潰瘍、抽筋，還因色素沈澱被誤診為烏腳病需截肢，後來看到報導找上中山醫學大學附設醫院皮膚科求診，透過泡沫式靜脈曲張注射治療，終於告別總是流湯又腫脹的左腳，2日她現身說法，直說自己遇到好醫師，終於有救了。

67歲歐女士從年輕就從事美容業，1天站上14小時是家常便飯，卅幾歲時即有輕微浮腳筋，因為愛美去坊間治療，卻在左腳踝弄了個傷口，近10年來狀況惡化，經常潰瘍，還會不停抽筋、腫痛，也因循環差色素沈澱，被誤診為烏腳痛，還有醫院要她截肢。

輾轉到台中中山醫學大學附設醫院就醫，皮膚科主任林子鈞診斷是靜脈曲張引起的長期靜脈潰瘍，在超音波輔助下，以泡沫式靜脈曲張注射治療，兩周後傷口明顯改善。

林子鈞說，患者是長期靜脈曲張造成血液循環不良、長期濕疹反覆發作、雙腳明顯色素沉著，因此會以為是烏腳病，但烏腳病是砷中毒造成末肢動脈栓塞，完全是不同同的疾病。

他解釋，靜脈曲張因雙腳的靜脈瓣膜缺損而造成循環不良，嚴重時會造成浮腫漲痛及潰瘍傷口等等，其實靜脈曲張並非必須開刀治療，透過泡沫注射療法，把泡沫型的硬化劑打到病變的靜脈讓血活萎縮，不再沈積血液，可大幅改善靜脈曲張。

(中時 )