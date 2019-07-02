長榮官網公布因罷工取消航班，拉長到7月21日。（翻攝官網）

短期難罷休？長榮勞資爭議延燒，雖然今日雙方再度坐下來談，不過長榮稍早已經將航班取消日期延伸至21日（包括延伸兩日歐美回程航班），如果有在這段時間出遊的旅客，恐得先做改簽規劃，似乎做好長期抗戰的打算。

(中時 )