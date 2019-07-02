持久戰！長榮取消航班 拉長到21日 17:452019/07/02 中時 黃琮淵 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 長榮航空空服員持續罷工中。（賴佑維攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 長榮官網公布因罷工取消航班，拉長到7月21日。（翻攝官網） 短期難罷休？長榮勞資爭議延燒，雖然今日雙方再度坐下來談，不過長榮稍早已經將航班取消日期延伸至21日（包括延伸兩日歐美回程航班），如果有在這段時間出遊的旅客，恐得先做改簽規劃，似乎做好長期抗戰的打算。 (中時 ) #航班 #長榮 #規劃 #旅客 #出遊 也許您會感興趣 推薦閱讀 長榮航汰換物資 社福歡喜接手 04:102019/06/28 地方新聞 《航運股》航空業辛酸淚，長榮航股東30年投資報酬率0.178％ 07:442019/06/28 財經 學者籲長榮展現氣度重啟協商 讓罷工儘早落幕 11:432019/06/28 生活 逆轉！長榮罷工團協卡關 7月2日再協商 21:012019/06/29 生活 工會握三寶 長榮諷小偷喊抓賊 04:102019/06/30 生活新聞 被記曠職增加至25人 長榮航空說明了 12:402019/06/30 生活 學者籲換位思考 「以終為始」 解決長榮罷工爭議 17:452019/06/30 生活 勞動基金：妥適處理長榮勞資關係 14:472019/07/02 生活 長榮重回協商 團體協約無進展 15:012019/07/02 生活 長榮勞資協商2度中斷 空轉5小時 17:312019/07/02 生活 生活熱門新聞 震驚！39年高雄大八餐飲 今起停業 - 生活 - 中時 台灣為何沒熱浪？專家曝驚人優勢 - 生活 木恩颱風最快今晚生成 專家：雨彈轟炸到週末 - 生活 台大醫提解方 一招讓長榮立刻停止罷工 - 生活 秋後算帳？拿回罷工三寶空姐遭除名 網譙翻工會 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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