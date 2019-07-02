曾在偶像劇《薰衣草》、《海豚灣戀人》中嶄露頭角的帥氣男星許紹洋，近年來轉戰大陸發展，近日被發現他積極健身，甩開之前回台被拍到的鮪魚肚，練出超壯大手臂還有胸腹肌，引發一波網友熱烈討論，也讓他親自發文回應感謝大家關心。

許紹洋近年到大陸發展，從小就在外國長大的他，一直都有健身的習慣，近期更把自己練得更壯。（圖／翻攝自微博）

從小在美國長大的男星許紹洋，其實一直都有健身的習慣，大學畢業後回到香港後再到台灣發展，隨後演出《薰衣草》爆紅，給人花美男、憂鬱斯文小生的印象，沒想到近日再度受到網友關注的他，竟然練得超壯，更透露一週至少有4天會去健身房，一次大概會有3個小時，鍛鍊不同部位，甚至還會在微博PO出教學影片，教導大家如何跟他一樣練出大肌肌。

他透露每週都會運動三到四次，過去大家喜歡瘦一點的男生，現在接受肌肉男了，所以他很開心做回自己。（圖／翻攝自微博）

他也回應：「其實變壯或者變瘦都不重要...不管今天的我變壯了還是變瘦了......重點是我是在努力著努力著，堅持不簡單...能做到嗎？我們一起堅持努力才是重點。」他也透露過去大家喜歡瘦一點的男生，他只好放棄健身，現在大家接受肌肉男了，他心想太好了，所以他做回自己。 ​​​​

也有不少影迷相當希望他能回台灣發展。（圖／翻攝自微博）

(中時電子報)