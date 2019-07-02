美國總統川普證實，今年的7月4日美國獨立紀念日，也會有軍備展示遊行，他告訴記者「我將會說幾句話，然後我們將要讓飛機從各位頭頂飛過 ，當然是幾款世界上最好的戰鬥機，以及其他飛機。然後外面也會有一些戰車經過」。

軍事時報(military times)報導，白宮已經要求陸軍派出戰車參加慶祝活動，所以陸軍正在調撥合適的種類，以及如何送到華盛頓特區。除了現役戰車(M1艾布蘭式)以外，二戰期間美國標誌性的M4薜曼戰車(Sherman)也會登場。

川普說，二戰期間的M4薜曼戰車也會出現在7月4日獨立紀念日遊行。(圖/shutterstock)

美聯社週一的報導，攝影記者在華盛頓的一輛大型平台車上，看到至少兩輛M1A1戰車和兩輛M2布萊德雷步兵戰車。

川普說：「運輸戰車到大城市內是要非常小心的，因為多數道路不容易承受戰車的重量，所以我們必須尋找合適的暫存區域，不過，我們已經準備好全新的薜曼和艾布蘭。」

不太清楚這句話是什麼意思， M4是美軍在第二次世界大戰中的要角，在西線戰場相當活躍，然而1957年已停止服役了，而M1戰車雖是現役，但早在1980年就已服役，也不能說是全新的。

他主要是在吹噓自己的政積，他說：「你知道，我們現在正在製造很多新戰車，比如俄亥俄州的利馬正有建造中。在我當選之前，產能都是關閉，直到我當選，那裡才重新復興。」

2017年夏天，川普在參加巴黎的巴士底日遊行，對香榭麗舍大道出現的戰車遊行印象深刻，之後他也想在華盛頓舉行類似的軍備遊行(閱兵)。去年8月，川普就提出在11月11日退役軍人節舉行閱兵，但是美國國防部準備不及，因此延期到今年。

媒體估計，這場閱兵需花費至少2000萬美元，五角大廈和白宮的發言人則拒絕評論星期四活動的費用是多少。

(中時電子報)