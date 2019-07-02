國道1號泰安服務區的「幻炫木馬」公共藝術，利用剪影效果呈現旋轉木馬，象徵童年的歡樂回憶。（王文吉攝）

國道1號泰安服務區的「蔓葉蹺蹺板」公共藝術，以「傑克魔豆」創作童趣蹺蹺板，開放大小朋友玩耍體驗。（王文吉攝）

以「傑克魔豆」意象創作的盪鞦韆，特別以觔斗雲座椅，帶著大小朋友飛上天際。（王文吉攝）

「電光樹精靈」設計「人力發電」，利用雙腳踩動踏板，將動能轉化為電能，象徵用自己的力量讓作品發光。（王文吉攝）

國道清水服務區被喻為最美休憩站，泰安服務區則有秘境休憩站美譽。交通部高速公路局特別斥資2300萬元，於泰安南、北站打造10座造型奇趣的公共藝術遊具，吸引大小朋友打卡拍照，北站統一超商還有180度視野的休憩區，景觀遼闊，可遠眺火炎山美景，美不勝收。

「安安的奇幻樂園」以童趣為元素，打造結合遊具的公共藝術，包括傑克豌豆的蔓葉翹翹板、會自轉的幸福轉轉輪、擁抱幸福的飄飄筋斗雲、踩踏會亮燈的電光樹精靈，還有幻炫木馬、閃酷重機、酷樂搖搖船、咘咘飛天車等，讓過往旅客前來探索一連串的奇幻旅程。

高速公路局業務科長林華燦表示，由於五楊高架屬重大交通建設工程，依公共藝術法需提撥2300萬元經費設置公共藝術。當時考量泰安服務區較為老舊，為注入新活水，2014年利用該筆經費，和藝術家黃浩德、吳建福合作，於泰安北站打造「安安的奇幻樂園」。

林華燦說明，這裡的公共藝術不只是藝術，還開放大小朋友玩耍體驗，例如酷樂搖搖船配置減震彈簧，營造「嬰兒搖床」，意寓旅途的顛簸，如果坐上「電光樹精靈」，雙腳踩動踏板，將動能轉化為電能，用自己的力量讓作品發光，各種公共藝術遊具都令人充滿驚喜。

林華燦表示，北站大巴服務區的統一超商還有膠合玻璃打造的180度無邊際休憩區，視野遼闊，除鳥瞰戶外景觀，還可遠眺火炎山美景。至於南站部分則與藝術家陶亞倫合作，打造「花園中的音樂木馬」及「餐桌下的秘密基地」，讓服務區增添不少童趣。

(中時 )