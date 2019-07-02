疑車速過快 仁武貨櫃車側翻 17:092019/07/02 旺報 林瑞益 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 1部貨櫃曳引車2日12時40分，行經高雄市仁武區鳳仁路與國道1號交叉處發生側翻事故。（林瑞益翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 1部貨櫃曳引車2日12時40分，行經高雄市仁武區鳳仁路與國道1號交叉處發生側翻事故。警消到場將57歲駕駛林姓男子救出，送醫救治。 現場事故地點為國道交流道，但側翻位置已影響平面道路，因此，仁武派出所警網立即封鎖車道，並協助疏導車流。 經查，這部營業貨櫃曳引車，疑似因下交流道過彎時車速過快，導致車輛側翻，駕駛林姓男子肢體外傷，救出後送醫救治。 (旺報 ) #駕駛 #林姓男子 #國道 #事故 #救治 也許您會感興趣 推薦閱讀 轎車失控撞進超商 2駕駛受傷店員嚇壞 09:332019/06/28 社會 危險 外國人在台一年交通事故五千件？ 16:012019/06/28 政治 江蘇塗料工廠發生爆燃 至少有1人受傷 13:412019/06/28 兩岸 豐田攻自駕車 攜手百度「阿波羅計畫」 08:572019/06/29 財經 拉不到手煞車！警一看車內超傻眼 08:402019/06/29 日常 國道不會攔酒駕？國道七隊1至5月移送93人 10:062019/06/30 生活 8大新制今日上路 違規恐虧大了 08:512019/07/01 生活 南韓浦項光陽廠傳大停電 中鋼關切影響 22:212019/07/01 財經 酒駕新法上路 潮警邀新人、賓客做伙反酒駕 03:022019/07/02 生活 傳滴滴、軟銀談新融資 發展自動駕駛 11:022019/07/02 財經 社會熱門新聞 館長爬山遭郭董慘電 網紅律師有大疑問 - 社會 商務艙空姐較正？「機王」評比這家…是台灣門面 - 社會 8旬翁搭郵輪享天倫 晚宴噎死成冰冷遺體 - 社會 - 中時 2男開冷氣車內「睡死」 原因曝光 - 社會 大舅子400萬房只賣300萬他竟猶豫 網全罵：傻！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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