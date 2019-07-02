1部貨櫃曳引車2日12時40分，行經高雄市仁武區鳳仁路與國道1號交叉處發生側翻事故。警消到場將57歲駕駛林姓男子救出，送醫救治。

現場事故地點為國道交流道，但側翻位置已影響平面道路，因此，仁武派出所警網立即封鎖車道，並協助疏導車流。

經查，這部營業貨櫃曳引車，疑似因下交流道過彎時車速過快，導致車輛側翻，駕駛林姓男子肢體外傷，救出後送醫救治。

(旺報 )