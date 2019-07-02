神岡圳堵國小校長蔡宗信，遭教育局以「不適任」為由，調離校長職務並回任教師，市議員李天生2日指出，接獲蔡校長和教育團體反映，質疑教育局調查及發布過程過於粗糙，並對校長不夠尊重。教育局指出，該局邀外部專家學者組成調查小組，確認不適任事實，依法調離校長職務回任教師。

教育局指出，神岡區圳堵國小校長蔡宗信上任後，因領導風格引發爭議，造成上屆家長會長集體請辭，並遭指責撤換教務主任，忽視圳堵國小拔河隊長期努力成績，同時整肅異己造成校園不安；事經教育局調查後，將蔡校長自7月1日調離校長職務並回任教師。

李天生說，此事引起教育界軒然大波，並接獲教育團體反映，一般對不適任教師解任處置，都由各層級教評會討論，歷經定期調查解聘率不到千分之一；本案校長處置竟如此輕率，不少校長認為市府處置草率及不尊重，恐怕造成將來校長不敢得罪地方人士的後遺症，成為教育大沈淪開始。

李天生轉述教育團體看法，認為蔡宗信只知努力熱衷推動自已的科學教育專長，容易造成倫廢其他教育內容的錯認，且不擅長人際應酬，不懂深化社區經營；但這些並不足以造成解職的大過錯，貿然處置恐怕讓執政者被誤會為「黨派利益超乎教育之上」。

教育局指出，市府邀集外部專家學者共同籌組調查小組，調查過程公正客觀，雖蔡校長任期未屆滿，但他的確有不適任事實，為積極維護校園和諧及學生學習權益，依照教育主管機關權責；依國民教育法第9-1條第2項規定，將蔡校長調離校長職務，回任教師。

(中時 )