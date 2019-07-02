美國總統川普於G20高峰會與中國大陸國家主席習近平達成共識，除了對中國大陸課徵新的關稅之外，也表示在不涉及國安的情況下，允許美企可繼續對華為貨供，但至於能否使用安卓，華為表示仍在等待美國商務部進一步確認。

根據路透社報導，華為風險管理副總裁丹克斯（Tim Danks）對於記者提問關於華為新機可否使用安卓系統時表示，「我們得知川普願意放寬對華為限制並等待美商務部進一步指示，但目前並未獲得任何通知」。

報導指出，雖然川普宣布放寬對華韋的限制，准許美企繼續提供華為相關設備；但關於川普的決定可否讓華為新手機未來仍可使用安卓系統，美商務部並未明確指出。

此外，對於川普願意放寬華為限制，白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）澄清，此舉並非「大赦」華為，透露商務部的因應做法將是額外發布一些許可證給美企，讓他們銷售不涉及國安威脅的產品給華為。

(中時電子報)