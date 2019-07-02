大里區仁德里居民不滿砂石車抄捷徑，引發安全疑慮，一度醞釀抗爭。（林欣儀攝）

改善台中市大里區仁化路一帶淹水痼疾，內政部營建署最近施作下水道工程，但因承包商的砂石車常抄捷徑，未依照當初承諾的行駛12米寬至善路、反選擇只有8公尺寬的仁福街，引發地方反彈，仁德里長林志忠一度揚言要阻擋砂石車進出，所幸經包商坦承疏失並加派義交維持交通後，才化解抗爭。

大里仁化路一帶過去只要下雨就積水，為徹底解決此問題，內政部營建署斥資2000多萬元，打算在仁化路中央施作雨水下水道改善工程，林志忠表示，當初與包商的約定是道路兩側開放轎車、機車通行，而施工的砂石車、混凝土車則須走12公尺寬的至善路，避免引發交通混亂。

林志忠氣憤說，最近居民發現，許多砂石車等大型車輛疑因貪圖方便，竟改走只有8公尺寬的仁福街，雖大型車輛可少走一段路、少停等2個紅綠燈，但仁福街住家密集、人車多，大型車輛通行嚴重影響交通安全與民眾住家安寧，一再反應卻未獲得回應。

林志忠指出，因該工程將持續施作到今年底，擔心接下來的半年期間引發安全疑慮，特別調來2部大貨車，原本2日要阻擋砂石車進出仁福街，且多位鄰長也醞釀抗議。

工地人員說，目前下水道工程已施作3個多月，希望趕工在9月底前完工，因居民反應砂石車駕駛貪快、抄捷徑，經與地方溝通，並允諾未來將嚴格要求駕駛、同時派員管制後，原本打算抗議的群眾已離去。

(中時 )