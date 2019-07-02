白色小汽車，突然火燒車，車主跳車逃命，警消迅速到場維持交管、撲滅火勢。（黃國峰翻攝）

中市南屯區精科路與文山六街口，日前晚上11點多發生火燒車，驚險瞬間34歲李姓車主與先生及時跳車，台中市警局第四分局春社派出所警員陳俊宇、粘為淞火速前往處理，到場立即維持交通秩序，讓消防人員快速將火勢撲滅，幸無人傷亡。

李女表示，當時她開著車載先生在回家的路上，沒想到車行至文山六街口正欲轉精科路時，就聞到濃濃的燒焦味，緊接著車頭就冒出白煙，趕緊與丈夫下車，還沒來得及查看，引擎蓋部份就竄出火舌來，他與丈夫只能眼睜睜的看著火舌將車頭吞沒，一點辦法也沒有。

春社派出所指出，員警到場時，白色自小客車引擎蓋部份，冒出陣陣白煙，車主及乘客皆已下車，立即於周邊指揮車輛繞道，讓消防人員方便撲滅火勢，並由拖吊車將該車輛移置路旁，起火原因則待調查釐清，所幸無人員傷亡。

李女心有餘悸的表示，當時感到非常驚慌、一籌莫展，所幸警消及時到場撲滅火勢，讓夫妻倆像吃了定心丸一樣，鬆了一口氣，車毀沒關係，人平安就好，感謝警消及時到場協助。

春社派出所長江松泳表示，民眾平常出門前應先檢查5油3水後才上路，做好保養車輛的好習慣，如中途車輛突然冒煙，請立即停靠路邊按下雙黃燈，並在後方擺放三角標誌。

(中時 )