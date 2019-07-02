法治時報社長黃越宏不滿台北地檢署檢察官林達接受媒體採訪時，未經查證即以「施壓」一詞指他意圖影響審判結果而對法官進行施壓，嚴重侵害他的名譽權，向台北地方法院民事庭請求損害賠償100萬元；對此，林達表示，他將前往法庭去捍衛司法獨立，希望未來台灣法官在審理時不要再遭到不當外力的干擾。

這件損害賠償案是前幸福人壽董事長鄧文聰，被控掏空公司資產127億元，媒體報導「鄧文聰掏空案驚爆一審法官遭關說脅迫」。黃越宏認為報導影射他對法官關說脅迫，但經北院調查後，以新聞稿說明承審法官及審判長都不認為審理過程有遭人關說或脅迫。

黃越宏認為，林達在2017年6月27日接受媒採訒時，明知北院調查結果他並無任何施壓關說的情事，仍表示「台北地院最後調查結果等於是替這樣『施壓』的記者粉飾行為…」，未經查證即以「施壓」一詞指他意圖影響審判結果而對法官進行施壓，嚴重侵害他的名譽權，因此提告。

林達對於被告一事表示，司法獨立是台灣應當呵護珍視的價值，法官需要不受干擾的空間，才能公正審判。鄧文聰掏空幸福人壽案涉嫌違反證交法，是重罪而且犯罪所得相當高，這種案件可想而知會有很多人士想要介入。

林達指出，依據北院調查報告，黃姓人士自己都承認有打電話給承審法官的事實，他的行為嚴重干擾司法獨立。當時他就發聲，法院應該保護法官，不應該替這樣施壓的記者粉飾，否則以後記者都可以打電話給法官，說「你差勤不正常」，任何法官的私事都可以打電話去質疑，然後再問本案是否羈押或應該如何進行，他認為其發言是非常正確的，對方要為這種事勞煩民事法官，增加民事法官的工作負擔，那他也只能前往法庭去捍衛司法獨立，希望未來台灣法官在審理時不要再遭到不當外力的干擾。

(中時 )