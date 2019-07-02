陶博館開發的文創商品之一《盤中美瓷》，是縮小版的典藏品，精美小巧又實用，目前位居網路銷售量冠軍。（陶博館提供）

新北市鶯歌陶博館除了「陶品集」、「小陶窩」兩間實體店面外，2009年開始進軍網購市場擴大經營，近日更結合亞洲最大的文創網路平台「Pinkoi」、「Peoplelamp」，搶攻全球訂單，讓各界看見台灣陶藝之美，只要在7月31日前下單的國人，可獲得陶博館彩色環保袋1個，限量100個。

陶博館表示，自2008年起開始自營博物館商店，2009年推出網路商城，正式進軍網購市場，今年擴大經營加入亞洲最大的文創平台「Pinkoi」以及台灣新創平台「Peoplelamp」。

為了慶祝陶博館進軍國際市場，即日起至7月30日止，不限金額、在「Pinkoi」、「Peoplelamp」兩大平台下單的國人，可免費獲得陶博館的彩色環保袋1個，限量100個，送完為止，滿2000元另享免運費優惠，詳情可上陶博館官網及粉專查詢。

陶博館表示，除了網路商城之外，館內也有2家實體店面，第一間是位在1樓的「陶品集」，以貼近大眾的目標為遊客服務，有陶瓷文創商品、藝術家作品及各類紀念品、禮盒等，希望開啟遊客對陶藝的興趣，讓每一個人都可以找到對陶藝的喜好與感動。

另一間則是陶瓷藝術園區的「小陶窩」，提供遊戲區、閱讀區、親子賣店，遊戲區有色彩繽紛的大型軟墊積木及玩具，閱讀區提供適合兒童閱讀的親子圖書，親子賣店則是提供各種陶藝DIY材料包等。

陶博館長吳秀慈表示，陶博館曾是全台10大文創園區以及10大必訪的博物館之一，在文化創意產業的推動上不遺餘力，年年開發文創商品，累積至今已有上百件，品項包羅萬象，每個年齡層都可以找到適合的紀念品，國外遊客更是讚不絕口，認為陶博館就是品質的保證。若民眾有選購禮品的需求，可親自來館挑選、使用網路平臺購物或電洽02-8677-2727分機612、614。

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