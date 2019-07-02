為提升加入台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」之國際談判籌碼，行政院擬調降15項生鮮農漁工產品關稅，提出「海關進口稅則」修法。立法院臨時會今（2）日下午朝野協商後決議，民進黨團將找財政部、農委會，將日本「蜜柑、山藥、清酒」的關稅降稅幅度，朝「減半」的方向討論，實際降幅預估明（3）日出爐、並於院會三讀通過。

國民黨立委費鴻泰會中表示，這次「海關進口稅則」修法，農產品的降稅造成2.1億元稅損，其中跟台灣友邦巴拉圭相關的，僅有338萬元，其他受惠的都是日本農產品。其中特別是蜜柑、山藥兩項，恐衝擊台中、南投農民生計，財政部轄下台灣菸酒公司也有生產玉泉清酒，也會受到日本清酒的降稅波及。

現行日本山藥稅率16％，蜜柑30％，清酒40％，行政院版將三者分別降為8％、15％、20％，國民黨團建議，降幅朝減半方向處理，山藥、蜜柑、清酒改將為12％、20％、30％。主持協商的立法院長蘇嘉全也表示同意，可朝該方向研議，當場請民進黨團總召柯建銘再找財政部、農委會，參考國民黨團建議，討論縮小降幅，明日院會提出。

(工商 )