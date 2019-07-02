桃園市空服員職業工會與長榮航空2日進行第2次協商，從上午9點開始，協商不到10點半即卡關，雙方休息到下午1點40分才重回談判桌，中斷3小時，這次協商除工會代表不滿長榮航空有人要離席開會，而工會乾脆進行會員代表大會，勞動部好不容易讓雙方重上談判桌，會議進行1小時後又卡關，截至5點為止，2度中斷共空轉5小時。

工會人員抱怨長榮航空有人要回公司開會讓協商談不下去，工會人員隨即離開會場，進行內部會員代表大會，「我們都在等，這是否代表勞資不對等？」工會幹部否認離開談判桌，表示有提出部分可行的方案，但並未獲得資方的同意，隨後又雙方各自協商，談判桌中斷3小時。

好不容易在2點半勞資雙方又再度開會，同樣卡在秋後算帳部分，根據了解，包括18金釵及7位到地勤受訓的25位罷工空服員，由曠職暫列空班，同時由勞資及第三方成立調查小組進行調查，但工會不同意；至於員工免費優待機票部分，桃園市空服員職業工會提出除理監事幹部外，其餘空服員恢復免費、優待機票，但遭勞動部官員當場糾正這是不當勞動行為。

長榮航空解釋，取消員工免費、優待機票是因為公司虧損，即使是新進空服員也是比照辦理，未來會視營運狀況調整。此外，工會也希望長榮航空撤銷對工會幹部所提出的每天3400萬求償費用。

(中時 )