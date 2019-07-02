藍營總統初選參選人日前批評蔡英文「媽祖和關公不是從大陸來的嗎？」蔡英文回應「難道信基督教要先做猶太人嗎？」前國民黨立委蔡正元表示，「蔡英文真的沒學問！」

國民黨總統初選第2場「國政願景電視發表會」6月29日15時在台中福華飯店登場。第二題「如何導正偏差的文化政策」時，前台北縣長周錫瑋表示，總統蔡英文愛拜廟，但她否定中華文化就是台灣的文化，「憑甚麼有資格去崇拜神明？」

周錫瑋批評，蔡英文很愛去廟裡拜拜，他建議，以後司儀可以說，「一拜、二拜、三拜、陰魂退散」。他批評，當蔡英文否定這是我們中華民族的宗教，當她騙人中華文化不是台灣人的文化，憑什有資格去崇拜神明？

總統蔡英文29日前往台東參訪時回應，「難道信基督教要先做猶太人嗎？」

對此，前國民黨立委蔡正元表示，「蔡英文真的沒學問」，因為「猶太人信奉猶太教」！「這是基本的宗教常識，蔡英文真的沒學問！」

網友也在蔡正元臉書留言，「這個糗出得有點大」、「 阿就是空心菜嘛」！

(中時電子報)