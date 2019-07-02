《雲林縣新設置畜牧場管理自治條例》去年5月加嚴修正後，62件申請案遭駁回，業者極力陳情應以2018年5月30日修訂日為實施起點，62案仍以舊法審核，縣府農業處召集各公所開會訂出落日條款，正反意見分歧，迄今無定論。

雲林縣「新設畜牧場自治條例」原規定距離村落300公尺、學校500公尺，去年發生多起畜牧場設置抗議事件，5月間加嚴修法為距離住家500公尺、學校1000公尺以上，縣議會三讀通過。

縣府隨後以《中央法規標準法》第18條規定，未核准的案件必須依照新自治條例審核，62案遭駁回。業者不服，除提出訴訟，並陳情多名議員，在新法增訂2018年5月30日為實施日，「住家」不應包含農舍。

上月底農業處預告新自治條例，畜牧業者與民眾意見衝撞，農業處日前召集各鄉鎮市公所研商，有公所認為，既新自治條例已通過就應以新法審核，避免製造爭端，勿把核發建照的燙手山芋留給公所。

也有公所認為，新自治條例修訂前送件申請的62案，基於信賴保護原則，應准予用舊法准駁；另也有民眾陳情，「農舍」也是住家，希望縣府嚴守不要放水。

農業處表示，上周會議沒有結論，2日又發生水林抗議事件，本案修正非常困難。

(中時 )