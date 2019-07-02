某航空樓姓副機師因失戀酒醉鬧事，竟然無端隨機攻擊無辜女騎士，被警方移送台北地檢署，檢方偵訊後，依傷害、強制等罪諭令樓男5萬元交保。

樓姓副機師是於1日晚間與女友吵架分手，先到北市信義區夜店借酒消愁，直到2日凌晨才搭車準備返回住處，不料，他竟在住處附近發酒瘋，先破壞安全島上的反光柱，之後還隨機攔下1名騎車路過的女騎士，將對方壓在地上狂毆，嚇得女騎士放聲大叫，台北市中正二警分局思源街派出所立即派員警制伏樓男。

警方調查，30多歲女騎士，莫名其妙被攻擊摔車導致全身多處擦挫傷，還被狂毆，因此對樓男提告；據悉，樓男庭訊時承認酒醉鬧事，並承認監視畫面裡自己就是攻擊女騎士的影中人，不過辯稱他當下已喝醉，不知道自己做了些什麼事，並願意向女騎士道歉及賠償損失。檢方於是依傷害及強制罪，諭令樓男5萬元交保。

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(中時 )