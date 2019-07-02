南投縣長林明溱今2日由縣府教育處長陸正威陪同，分別前往名間名崗國小、中興新村光榮國小、光華國小等校會勘，了解學校目前最迫切的環境改善需求，將提報教育部國教署及體育署爭取約1,600萬元經費，讓學生都能在良好的教學環境中學習及成長。

林縣長指出，在各校的會勘中以光榮國小操場最為嚴重，現有合成橡膠跑道因長年使用，多處膨脹、變形，容易導致學生或入校運動的民眾受傷，為營造優質運動環境，縣府將向體育署申請429萬元整建為空隙式PU跑道，另老舊排水溝，暴雨宣洩不及，常造成校園淹水，也將向國教署申請318萬元重新施作排水溝，提升排水功能。

名崗國小通學步道水泥鋪面，樹根走竄，造成路面隆起，影響學生安全及車輛進出，教學大樓外牆則因牆面壁磚剝落，對學生安全也有疑慮，將爭取152萬元改善。

光華國小前庭的環型車道，下雨天開放家長接送學生，因長年使用致凹陷積水，一旁的集合場表面層、彈性層嚴重磨損，瀝青層龜裂，影響學生安全，將申請687萬元重新施作。

林縣長表示，會勘中發現校園環境設施確實有急需修繕的地方，尤其光榮國小操場跑道有如得癌症般，無法透過填補方式簡易維修，必須全部拆除重做，將會依國教署補助規定提出申請，早日完成改善，以完善學生就學環境，培養優秀人才。

(中時 )