許多兇猛的野獸或昆蟲，常常在人們心目中留下致命的形象，像是鯊魚或是蜘蛛，但其實多數是電影為了劇情而塑造出來，事實上，據科學家觀察及研究，全世界最危險、最致命、造成最多生物死亡的動物，反而是你、我身邊最常見的。

據國外旅遊網站《Cntraveler》報導，整理出全球最危險的動物Top 10：

10、非洲水牛（Cape Buffalo）

科學家曾調查，非洲水牛對人類有高度危險性，亦是非洲傷人最多的動物之一，當獅子或鱷魚想要獵捕非洲水牛時，若是失敗，常常以兩敗俱傷收場。

9、錐蝸牛（Cone Snail）

普遍發現於熱帶地區之溫暖水域的錐蝸牛，往往聚集在海岸邊的珊瑚礁岩層中，這也成了大部份遊客浮淺時會踏入的領域，牠體內隱藏類似魚叉的「牙齒」含有一種稱為芋螺毒素的致命毒液，會導致生物短時間內癱瘓。

8、金色箭毒蛙（Golden Poison Dart Frog）

擁有鮮豔的色彩、亮麗的外型的箭毒蛙，皮下藏著毒腺，一隻毒蛙的毒素，就能殺死10名成年男子，居住於中美洲的土著，幾世紀以來都使用金色箭毒蛙之毒液塗在箭頭狩獵，這也是「箭毒蛙」名稱的由來。

金色箭毒蛙。(圖/達志影像)

7、箱型水母、立方水母（Box Jellyfish）

箱型水母已被科學家認定為世界最毒的海洋動物之一，牠有多達15個觸手，每個觸手可達3公尺長，並有高達上萬個刺細胞，這包含能同時攻擊心臟、神經系統和皮膚細胞的毒素，它的刺細胞所釋出的毒性比眼鏡蛇還強，可以讓人在幾分鐘內死亡。

箱型水母。(圖/達志影像)

6、河豚（Pufferfish）

河豚是舉世知名的有毒生物之一，毒素存在於皮膚、肌肉組織、肝臟、腎臟腺體中，河豚毒素的毒性比氰化物高1200倍，僅需極少量便能致人於死。

5、黑曼巴蛇（Black Mamba）

黑曼巴蛇分布在撒哈拉沙漠以南，棲息於熱帶稀樹、草原和岩石區域中，牠的毒液中主要含有神經毒素及心臟毒素，行動速度極快，是世界上速度最快的蛇。

4、鹹水鱷（Saltwater Crocodile）

鹹水鱷為現屬鱷科中最巨大的物種，也是已知動物中最大的爬行動物，牠攻擊性強，不僅能獵捕水牛、牲畜、野豬，更曾有攻擊船隻、每年殺死數百人的相關證據。

鹹水鱷。(圖/達志影像)

3、采采蠅（Tsetse Fly）

采采蠅被認為是世界上最危險的蒼蠅，會傳播嚴重且可怕的昏睡病，在非洲大陸造成非常嚴重的肆虐，牠叮了人或牲畜後，會把寄生蟲注射到被叮咬動物的體內，然後寄生蟲開始在體內繁殖，被感染的人，出現昏睡，繼而昏迷死亡。

2、蚊子（Mosquito）

在生活中隨處可見的蚊子，牠們所攜帶的病原體在全世界中高達3000多種，目前全球除南極洲外，各地都有蚊子的蹤跡，據世界衛生組織（WHO）調查，目前全球約有一半的人口受蚊子侵擾，散佈如瘧疾、黃熱病、登革熱、日本腦炎等病症。

1、人類（Human）

自歷史有紀錄以來，人類已互相殘害了1萬年，光是戰爭造成的死亡人數，大約落在1.5億人至10億人之間，縱使目前處於高度和平的生活，人們也依然用各種殘暴行為肆虐其他物種，包含全球暖化、森林砍伐與各種污染等，人類無疑是侵犯地球最危險的生物。

人類對全球造成危害，才是最致命的。(圖/達志影像)

(中時電子報)