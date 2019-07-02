全國教師會解析今年指考英文科題目說，整體試題頗具鑑別度，試題設計需要較細膩的高層次文意統整的思考與判斷，同時增加了由文字描述判讀動物圖像的新式題型，需要較多的時間思考，各標分數可能會下降。

全教會說，今年英文科文章主題多元，包含最近流行的非洲時尚、海底電纜的通訊科技發展、洛杉磯蓋帝藝術中心的建築及收藏、哥白尼的理論與當時宗教的衝突、剛果的歐卡皮鹿、印尼國寶食物天貝的介紹以及催眠在醫療的應用等。

全教會說，今年英文科閱讀文字量大，閱讀測驗除第二篇外，多需前後反覆閱讀，推敲上下文意細節，方能正確答題，多數考生作答時間恐會不足。

非選擇部分，翻譯題考夜市的創意布條與宣傳效果；作文則是考圖表寫作，學生必須能敘述圖表內容，並說明自己關注的新聞與不關注的新聞。

全國高級中等學校教育產業工會解析說，翻譯題難易適中，與生活相關，無特殊句型，但要注意特定字詞的英文表達。翻譯題較難的的單字片語：布條(banner)、有效的(effective)、刺激／買氣(stimulate, boost ／sales, spending, consumption)、會心的一笑 (smile knowingly或 a knowing smile)。

至於作文，全中教說，103年指考英文作文已經出現過圖表題，是用長條圖表示美國高中生一天的時間分配。今年英文作文則是以長條圖呈現美國青年關注的新聞類別，有利於練過歷屆試題的考生。

(中時 )