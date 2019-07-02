◎郭台銘拋小孩6歲前國家養 逾七成網友不認同

國民黨總統初選參選人郭台銘日前提出0-6歲幼兒國家養的幼兒政策，引發各界對財源的論戰，行政院長蘇貞昌昨表示，若要照郭所開的支票，要上兆的經費，「會大大加稅，你願意嗎？」大酸郭台銘的政見支票不切實際。對此，老天鵝娛樂粉專進行票選活動，截至目前為止，僅有29%網友認為可行，71%認為不可行。

◎長榮補貼出爐 滯外客最多日賠7500元

長榮空服員罷工今日已第13天，旅行業損失金額高達18億。旅行公會指出，日前已與長榮商討賠償機制，長榮答應全額理賠業者為罷工衍生的簽轉費用，針對滯外旅客將每人每天最多理賠7500元。旅行公會表示，目前正在統計各旅行社自罷工日至2日的損失金額，將於5日統計完畢提交，長榮預計7日處理，最快一周後撥款。

◎中聯辦港澳辦齊發聲 譴責暴力依法追究刑責

香港七一示威行動變調，演變成在立法會的暴力行動，大陸涉港的三大部門2日齊發聲，譴責暴力，稱示威者進行一連串目無法紀的大肆破壞活動，「令人震驚、痛心和憤怒」，是對香港法治的極大挑釁和踐踏，嚴重損害香港的社會安定，絕對不能容忍。還批示威者是極端份子，公然挑戰一國兩制底線，要依法追究刑責。

◎違法兼職案公懲會開庭 管中閔批政治迫害

台大校長管中閔被監察院彈劾，指他任行政院政務委員及國發會主委期間，匿名在雜誌上發表文章賺取稿費，公務員懲戒委員會今天下午3時召開準備庭，通知管中閔出庭，依法他必須親自出庭接受訊問。管中閔提前10分鐘到庭應訊，庭訊中，管中閔痛批遭政治迫害。

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(中時電子報)