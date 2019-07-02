彰化醫院至雲林虎尾科大開辦減重專班，平均減重3公斤。（謝瓊雲翻攝）

彰化醫院肝膽腸胃科主任楊智超表示，彰化醫院的減重護肝小組由專業醫護人員組成團隊，透過LINE群組督促班級成員，只要能有效減重5％~7％就能改善脂肪肝。（謝瓊雲翻攝）

衛福部彰化醫院3年多前推出減重護肝小組，因「用Line幫民眾減重」聲名大噪，上市公司、大學都爭相搶邀請開課，院內近期將再開班，原本體重破百的員工黃信謀則分享三個月減重11公斤的心得，除了身形變好看，最重要的是長久不正常的肝功能指數恢復正常，可以捐血助人了。

41歲的黃信謀說，原本體重106公斤，肝指數10多年都是赤字，一直在120左右，多次想要捐血還被拒絕，參加減重班3個月後，體重慢慢降到95公斤，肝指數更是神奇的回到40正常值，最高興的事情就是想去捐血不再被打臉拒絕，他一臉驕傲得意說「對自己有信心，會持續瘦下去！」

彰化醫院肝膽腸胃科主任楊智超表示，減重護肝小組推出健康減重班，由肝膽腸胃科醫師及心理師、營養師、個案管理師組成專業團隊，指導成員如何養成良好飲食及運動習慣，且每天3餐進食內容都必須先上傳到LINE群組，讓專業團隊隨時掌握，即時回饋修正與建議，成員間也相互監督、鼓勵。

黃信謀說，LINE群組經常出現「你違規了」、「喝水了嗎」、「怎麼煮那道菜」，學員間的鼓勵、吐嘈讓人有動力、持久執行，群體督促的的力量，比個人單打獨鬥有效多了，減重有伴就不覺孤單。

楊智超說，若能有效減重5％至7％，對於脂肪肝有一定的效果，若較嚴重肥胖，也可在醫師指導下使用合法安全的減重藥物，達成目標。

個管師洪雅琳表示，減重班費用包括健檢費、講師費及餐點費，由減重心理師蘇琮祺教授指導；課程第一堂課就抽血檢查成員膽固醇、糖化血色素、肝功能等指數，3個月後將再次抽血化驗，以了解減重後的身體狀況，做為後續追蹤。3年多來減重班成員減重成果百分百，絕大部分未復胖。

洪雅琳說，推出減重班3年多來，每一期都造成風潮，包括至上市的寶成工業公司內開班，為期4週課程，平均每人減重3公斤，最高減掉7.7公斤；虎尾科大也在今年4月開班，目前平均減重2公斤。近日不斷有南彰化民眾反映，希望能重回院內開班，小組因此決定於7月11日開課、10日截止報名，意者可電洽04-8298686轉1213、1214，報名費用3600元。

(中時 )