不等了！空服員工會拉長戰線，甚至使出拖延戰術不讓空服員回來上班，長榮航空全面盤點空服人力後，今日正式在官網上公告招募新空服員。據了解，開缺至少200個，甚至有可能增加至300人，瞄準剛出校園的社會新鮮人。

航空業者分析，勞資都有不能退的壓力，在工會揚言無限期抗爭後，長榮總不能無限期維持6、7成運力，補人勢在必行。況且有些空服員在歷經罷工後，可能對公司失望而離開，人力正常的新陳代謝，也是業界常態。

至於長榮在招募網站上，撤下空服員等優待機票的相關福利公告。長榮航表示，5月8日即發出公告，目前機師、空服、地勤員工優待機票都會先暫停，待罷工結束再視情況恢復，網站上移除此說明，是避免不必要誤解。

長榮勞資爭議延燒，雖然有不少空服員拿回三寶回來上班，不過面對運能只有6、7成，長榮仍希望儘快補足，除招收外籍空服200人外，原本要在5月招募本國籍空服200人計畫，也在今日正式啟動，希望讓新空服員儘快上線。

長榮航空總經理孫嘉明日前表示，今年本來就有招募新的空服員的計畫，同時招考時也會把空服員特殊的工作性質披露得很清楚，「覺得不適合的就不應該來」，不要像這次空服員罷工一樣，有些人進來後才說被騙。

(中時 )