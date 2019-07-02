國際奧會(IOC)上周在瑞士洛桑新成立的總部召開年會，期間投票決定將國際拳擊總會(AIBA)停權，IOC主席巴赫另指派由日本籍國際體操總會主席渡邊守成接手成立工作小組，明年1月至5月在四個地方舉辦東京奧運資格賽。

國際奧會委員吳經國今日在個人辦公室接受訪問時表示，IOC正在進行變革，未來的奧運主辦城市將不再侷限於單一國家或是單一城市，比如2026年冬季奧運就是由義大利米蘭與科爾蒂納丹佩佐兩座城市聯手擊敗瑞典斯德哥爾摩，此外，奧運主辦城市也不再是7年前決定，如洛杉磯已取得2028年奧運承辦資格，有著充裕的時間來規劃與建蓋場館。

吳經國強調，IOC也將分別成立夏季與冬季奧運會舉辦地委員會，夏季委員會有10名委員，冬季委員會有8名委員，委員會在審慎評估後才會將有意主辦的城市提交給IOC執行委員會來投票決定，這些改革都已在年會上獲得所有委員支持。

有關於拳擊總會之事，吳經國表示，IOC這次將AIBA停權警告味道濃厚，主要目的就是警告國際各單項總會不要胡搞亂搞，也別不聽IOC的勸告，一旦被停權，單項總會舉辦的各項國際賽事都不會得到IOC的承認，而新成立的工作小組分別在北京、倫敦、里約和東京舉辦資格賽，並且在東京奧運結束前會持續監控AIBA的改革，在沒有完全符合IOC的要求之前是不會解除停權命令的。

(中時電子報)