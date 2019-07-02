台中市立神岡圳堵國小校長蔡宗信，遭教育局以「不適任」調離校長職務並回任教師；市議員李天生質疑教育局調查及發布過程過於粗糙，並對校長不夠尊重。對此，教育局強調，調查小組由外部專家學者組成，確認蔡校長不適任事實，依法調離校長職務，回任教師。

圳堵國小校長蔡宗信上任後，因領導風格引發爭議，造成上屆家長會集體請辭；並遭家長指控撤換教務主任，忽視拔河隊長期努力成績，整肅異己造成校園不安。教育局調查後，將蔡宗信自7月1日調離校長職務並回任教師。

李天生說，一般對不適任教師解任處置都由各層級教評會討論，歷經定期調查解聘率不到千分之一；本案處置輕率，引起其他校長認為市府處置草率及不尊重，恐怕造成將來校長不敢得罪地方人士的後遺症。

李天生轉述教育團體看法說，蔡只知努力推動自已科學教育專長，易造成倫廢其他教育內容的錯認，且不擅長人際應酬，不懂深化社區經營；但這都不足以造成解職的大過錯，貿然處置恐被誤會為「黨派利益超乎教育之上」。

「當一個校長把權力當魔仗，對學校、教育造成莫大傷害。」圳堵國小前家長會長呂世池、廖敏華、王韜翰聯名表示，校園本來就不應該有政治顏色，這件事只有黑跟白，「對的校長要留任，不對的校長就要回任教師，這樣對他是個反省，對圳堵、對教育是個機會。」

「給我們一個好校長！」市議員羅永珍、神岡前鄉長王堃棠、當地里長及圳堵國小多名家長、向台中市教育局喊話，希望嚴謹遴選圳堵國小校長。

教育局副局長方炳坤表示，去年9月陸續接到檢舉，當時請督學及資深校長協助輔導，但後來沒有改善跡象。今年5月間邀請當地民代、學校、家長代表，召開座談會，會中針對社區、學校意見進行檢討改善，後來也沒有效果。

教育局在5月25日邀請學者、專家、局內代表組成調查小組，除了解檢舉內容，並訪談16位教職人員，最後彙整結果，包括領導統御、家長會、社區關係，蔡均不適任校長，因此根據國民教育法規定讓蔡校長「回任老師」。

方炳坤強調，這只是個案，教育局十分感謝所有校長對台中市教育的貢獻與付出，而校長攸關辦學成敗，必須考量學校教師、家長會氛圍，凝聚起來，讓學校辦得更好，讓社區關係更為和諧，才能提供孩子優質的學習環境。

(中時 )