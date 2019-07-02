又到暑假旅遊旺季，公路總局為鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊，自本月1日起至9月30日暑假期間，再推出使用電子票證搭乘「台灣好行」路線半價優惠措施；歡迎大家共同響應搭乘公車，來趟便利、低碳，省錢又安全的輕旅行。

南投監理站長游明傳表示，「台灣好行」公車路線串聯國內各主要交通運輸場站及各大觀光景點，是國人及國外自由行旅客出遊重要交通工具之一，每年都吸引逾400萬人次搭乘。

為考量暑期大量民眾出遊，常造成觀光景點道路交通壅塞，為降低景點道路交通負荷，並持續帶動近年「台灣好行」運量成長；今年再次實施「台灣好行」使用電子票證半價優惠措施，希望大家能多加利用公共運輸出遊。

公路總局並指出，今年暑假實施半價優惠措施的「台灣好行」路線共有38條，包括熱門景點的日月潭、溪頭、阿里山及墾丁等，均可搭乘「台灣好行」路線到達，而且可省下一筆可觀的車資，且可免除塞車及停車之苦，既划算又方便。

(中時 )