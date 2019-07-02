鋼琴家魏樂富近年抗癌，卻不停止創作和演奏，他自創鋼琴曲《暗夜的螃蟹》，取材228事件受害者故事，透過邊朗誦邊演奏的方式呈現，3年多來引發許多藝術家關注，出現相關油畫、繪本等衍生作品，原來的曲目，也首登國際舞台，現正在德國巡演，本周末首登具指標性的易北愛樂廳。

魏樂富是德國鋼琴家，來台40年，去年入籍台灣，成為「正港」台灣人，他的妻子是鋼琴家葉綠娜，和台灣連結很深，他表示：「我把這段歷史轉換成藝術作品，不只是為了228事件，而是為了關心所有人。」

魏樂富表示，創作動機是來自2016年，他指導一名演員朗誦荀白克的《華沙倖存者》，這部作品描述華沙集中營倖存者歷史，寫於1947年，同年度的台灣，正經歷著228事件過後的白色恐怖年代。

《暗夜的螃蟹》故事描述一名女性得知丈夫被槍斃，計畫帶孩子投海自盡，她的兒子在海邊看見一隻螃蟹，想帶回家養，兒子的單純可愛提醒了她，丈夫走了，仍要帶著兒子好好活著，而不是尋死。

魏樂富表示，他在音樂裡安排螃蟹走路、木屐聲、人被拖行等音樂動機，「裡面有一段像是送葬進行曲的音樂，象徵死亡的意象。」

《暗夜的螃蟹》邊彈邊朗誦的演出方式，有如小型音樂劇，魏樂富表示，19世紀作曲家也有類似的作品，為此，這趟巡演他也安排了舒曼需要朗誦加上演奏的《荒野男孩》，「《荒野男孩》是一首殘酷的歌謠，一名男孩徵詢牧羊人陪伴，陪他穿越荒野，但最後卻被這名牧羊人殺掉，是恐怖故事。」

這趟德國巡演，魏樂富也和葉綠娜四手聯彈、雙鋼琴演奏多首曲目，最終場將於7月4日在德國漢堡易北愛樂廳登場。

(中時 )