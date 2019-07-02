許多人以為食物放冰箱就一勞永逸，殊不知其實蔬菜類的腐壞速度超乎想像，就連冷藏都無法久放，到底蔬果在冰箱可以保存多久？食安專家表示，存放的時間最好不要超過3天，否則若不慎吃下發霉的蔬菜，後果不堪設想！

林口長庚醫院護理師譚敦慈在《安心食》一書中指出，由於台灣栽種蔬菜時用氮肥較多，因此若在冰箱存放太久，可能會被菜上殘留的細菌分解，出現不好的亞硝酸鹽，因此存放的時間越短越好，冷藏也不要超過3∼5天；另外，食用前一定要清洗乾淨，若已有發霉的千萬不要吃，否則可能因此中毒。

根據美國農業部建議的常見蔬菜保存期限，白菜、芹菜、蘆筍只能冷藏1~3天，玉米、蘿蔔、花椰菜、洋蔥可冷藏3~5天，辣椒、豆類、黃瓜則可冷藏約一周。值得注意的是，國外有一些冷凍蔬菜，因為使用真空包裝，可以放在冰箱冷凍約一周甚至幾個月，但大部分在台灣買的生菜沙拉，放到第二天就走味，建議如果是中午買的，過了晚餐時間就最好不要再吃。

(中時電子報)