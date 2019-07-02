雲林縣麥寮鄉配合2019年「地方創生元年」，2日成立地方創生工作站，並致力發展「斜槓微創」鼓勵年輕人嘗試多元職業，藉此留住在地人才，打造麥寮鄉成為雲林沿海地方創生的示範鄉鎮。

麥寮鄉公所去年成立全台第1個以在地農漁特產為主題的「噢麥樂OhMyLove」貨櫃市集，營運後吸引許多年輕人加入，鄉公所因此以貨櫃市集為基礎，邀集學者專家著手規畫「麥寮鄉地方創生工作站」，2日由麥寮鄉長蔡長昆、縣議員許志豪等人主持揭牌儀式。

蔡長昆表示，麥寮鄉是雲林縣沿海地區唯一人口持續增加的鄉鎮，目前全鄉人口數為4萬6000餘人，鄉內還有全國最大石化廠區台塑六輕，以及眾多的農漁畜牧產業，兼具農業與工業發展，地方創生工作站的成立，將提供年輕人更多元的職能發展空間，

虎尾科技大學教授黃志成指出，未來麥寮鄉的發展方向，在於如何持續性、滾動式的在既有產業上衍生出新型態的經濟模式，例如鼓勵「斜槓微創」，幫助年輕人開發多重職業與多元身份的生活，擺脫「單一職業」的限制，讓未來有更寬廣的可能性。

貨櫃市集「思木的人」工作室負責人許嘉惠說，麥寮鄉保有傳統鄉鎮的元素，也因工業進駐而帶來經濟發展，她選擇以木頭做為創作素材，希望結合地方創生發展文創產業，為地方注入不同的元素與活力。

(中時 )