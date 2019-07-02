長榮空服罷工事件不斷延燒，由於資方對空服工會提出的「不秋後算帳條款」無法給出承諾，罷工因而持續進行。對此，大塊文化董事長郝明義直言，「長榮公然違法」，且堅持不秋後算帳是在讓大眾看清法律如何袒護資方。

郝明義表示，很多人說罷工空服員要求長榮不秋後算帳是沒意義的，因為長榮之後還是會關門打小孩，但事實上，此刻長榮已經在當著勞動部和大家的面在打孩子。

郝明義提出《工會法》來解釋，他提到，第35條第1款和第4款已明白規定不得對罷工空服員做出「不利之待遇」，長榮若是僅針對參與罷工的空服員才有如此對待，那就是公然違法。

為何長榮敢這麼做？郝明義指出，由於台灣法律對資方的不當行為無法及時糾正，且罰則還過輕，就算長榮違法，頂多也只是45萬元罰款的代價。另外，勞動部的態度也很懦弱，他們只敢說長榮「恐違法」，根本有失主管機關的職守。

郝明義呼籲，請大家別認為工會主張「不秋後算帳」是沒有意義的，因為空服員只是在維護自己的基本尊嚴，提醒社會大眾注意法律是如何偏袒資方、看輕長榮有多傲慢。而立法委員們也應該來監督、要求勞動部做該做的事，別讓長榮再玩弄《工會法》。

(中時電子報)