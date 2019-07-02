「五股泰山輕軌自救會」成員表達反對五泰輕軌到泰山立場。（譚宇哲攝）

捷運局副局長詹榮鋒承諾後續會將民眾意見一併送達交通部核定。（譚宇哲攝）

「五股泰山輕軌自救會」成員表達反對五泰輕軌到泰山立場。（譚宇哲攝）

「五股泰山輕軌自救會」成員砲聲隆隆。（譚宇哲攝）

新北市捷運局今天下午在泰山區公所舉辦五股泰山輕軌說明會，「五股泰山輕軌自救會」成員砲聲隆隆，質疑輕軌機場設在泰山阻礙地方發展，輕軌路線規畫也恐導致新五路、楓江路交通更加壅塞，怒轟市府「浪費公帑」，捷運局副局長詹榮鋒表示，會蒐集民眾相關意見，後續送達交通部。

上百位泰山居民組成自救會，今天下午頭綁「反對輕軌」、「浪費公帑」布條到五股泰山輕軌說明會現場，高喊「輕軌滾出泰山」、「錯誤的政策比貪汙更厲害」等口號，現場群情激憤，火藥味十足，民眾不停打斷市府代表發言，場面一度相當混亂。

「根本是把泰山人當細漢！」五泰輕軌自救會成員陳文彬痛批，五泰輕軌對泰山人毫無幫助，平面車站設在楓江路，會讓原本就塞車嚴重的楓江路、新五路更加壅塞，他更直言「雞屎都在泰山，雞蛋在五股」。

泰山民眾胡嘉文則認為，五泰輕軌的機場預計設在泰山市中心不到300公尺距離，將嚴重影響地方發展，且泰山已經有機場捷運和便利的公車，民眾根本不需要特地搭輕軌轉乘捷運，並沒有實際效益。

詹榮鋒現場針對民眾疑慮一一說明，詹榮鋒指出，輕軌捷運路線規畫在2010年及2014年的地方說明會做出決議，當時都有採納與會的地方民眾意見，唯因為輕軌捷運仍需配合都市計畫開發規畫，無法完全確定涉及土地，只能盡量請公所聯繫民眾參與，對於未接獲通知民眾感到抱歉。

詹榮鋒說，五泰輕軌在楓江路旁平面道路設站，該道路是配合都市計畫新闢的30公尺計畫道路，輕軌捷運將占用其中8公尺路幅，不會衝擊當地交通，另外，機廠過去也曾評估於五股區設置，但因機廠預定地屬洪水平原第二級管制區，解除管制所需金額龐大，整治取得用地耗時冗長，才會將機廠調整至泰山區楓江路南側農業用地。

(中時 )