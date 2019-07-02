台南市連續7年舉辦精品咖啡評鑑，前三名並送往美國咖啡品質協會參與認證，今年共有5組通過認證，CQI分數均在84以上，市府2日公開表揚，也現場沖製咖啡讓來賓品嘗。（莊曜聰攝）

台南市政府輔導農民生產咖啡，並辦理精品咖啡評鑑，活動已經邁入第7年，每年都會將評鑑前3名送美國咖啡品質協會認證，提升南市咖啡知名度，也鼓勵農友精進栽培及烘豆技術，今年除前3名通過美國CQI認證外，還有2組農友自行送樣，全數都取得80分以上認證，2日南市公開表揚優質農友，並現場沖煮，洋溢濃濃咖啡香。

南市農業局表示，東山區、白河區及新市區平地等是主要咖啡產區，目前咖啡栽植面積已達53公頃，年產量約65公噸，農業局自2013年起舉行咖啡評鑑，前3名的生豆再協助薦送國際認證，迄今已有13支生豆獲得肯定，去年由大鋤花間送評的日曬豆拿下創紀錄的87.33分，也提升台南咖啡能見度及行銷效益。

台南市長黃偉哲表示，評審老師提到南市咖啡如同藍山等級，台灣的藍山咖啡就在東山，感謝農友辛苦耕耘，透過每年舉辦的咖啡評鑑，農友們相互交流、精益求精，除了取得在地認證外，也能獲得世界精品級水準認證，讓東山咖啡名揚世界。

農業局指出，今年冠軍為使用來自李子園陳瑩如種植的蜜處理豆的瑞亦思Raise、亞軍為崁頭山咖啡館及季軍大鋤花間，在CQI評鑑中分別取得84.42、84.33、84分，另外晶晶坊青山咖啡教室及龍湖山生態農莊也自費前往評鑑，前者拿下86.87高分，證明台南咖啡水準正逐漸提升。

(中時 )