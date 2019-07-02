一例一休後，小型餐飲服務業難找人，一位自稱蒂娜的外籍人士拿著跟老公跟兒子照片，聲稱老公是台灣人，到台南一家自助餐店應徵，陳姓老闆因缺人孔急直接錄用，沒想到警方竟找上門來，原來蒂娜竟是逃逸外籍移工，雖然業者頻喊冤，但依就業服務法規定，未經許可容留外籍人士從事工作，將面臨15萬到75萬的罰鍰，若5年內再犯最高可罰120萬元，可說是得不償失。

台南市勞工局局長王鑫基指出，依就業服務法規定，外國人與在中華民國境內設有戶籍的國民結婚，且獲准居留者，不須經申請許可，即可在臺灣從事工作，因此許多非法移工便常假冒為新住民身分，如透過合法的朋友介紹、甚至設法取得別人的證件影本應徵工作。

王鑫基說，這次案例內的外籍人士因中文流利，又出示她與家人的合照及居留證，讓雇主大意，其實就算有自稱她先生的台灣人陪同，也可能有問題，雇用移工一定要透過合法程序，要求她拿出註記「依親居留」的居留證與戶籍謄本正本，或身分證正本連同戶籍資料相互佐證，並記得拍照保全查證過程。

未查驗身分並容留外籍人士工作，已違反就業服務法相關規定，將被處新台幣15萬到75萬元不等的罰鍰，若5年內再犯者將處3年以下有期徒刑，拘役或併科120萬元以下罰金，民眾或企業切勿圖一時方便而因小失大，若對相關法令有疑義處，可向南市勞工局外籍勞工諮詢服務中心洽詢。

(中時 )