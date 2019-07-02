台南市政府近日通過新登錄吳文進道長為傳統工藝「糊紙」保存者。(台南市文化局提供)

台南市政府近日通過新登錄吳文進道長為傳統工藝「糊紙」保存者，並列冊「王船彩繪－曹天助」、「王船建造與修復－陳金龍」、「交趾陶－呂世仁」與「金工－蘇啟松」等4項文化資產保存技術及保存者與「燈籠彩繪－杜柏錡」等1項傳統工藝，日後並將依法進行登錄審議程序。

本次唯一登錄吳文進道長的「糊紙」技術又稱紙紮、紮作、彩糊等，用途除燈籠、雨傘、扇子、風箏等生活用品外，多與宗教禮俗相關，如普度建醮常見的王船、喪事所用紙人紙厝、寒林院、護壇十騎等。

吳文進道長為金登富一系重要傳人，手藝純熟，尤其擅長神騎製作，不僅具備完整糊紙工藝知識，並樂於傳授後進，今年更與台南市文資處合作於新營文化中心開設推廣課程，傳承糊紙工藝。

「王船彩繪」與「王船建造與修復」皆為王船信仰儀式中不可或缺之技術，具有專業性，曹天助師承丁網，具備傳統彩繪技藝，從事王船彩繪逾30年，技術純熟；陳金龍13歲起在叔公陳明慶的造船廠中學習造船技術，是安平地區傳統造船師傅，也是重要的王船製作藝師，已有一甲子的造船經驗，能正確體現王船製作技術。

「交趾陶」常見於傳統寺廟與民居建築裝飾，是文資保存不可或缺之技術，呂世仁師承林添木一派，精通交趾陶製作之各項工序，並能燒製10呎以上大型作品，充分掌握交趾陶保存技術與知識。

「金工」技藝自清初隨漢人移居傳入臺灣，許多生活用品與宗教民俗上的裝飾皆使用金屬製品，如髮簪、耳環項鍊、神明銀帽、金牌、笏等，亦為古物修復上不可或缺的技術，蘇啟松從事金工工藝30多年，熟悉各種金工技法，並能修復或仿製宗教民俗文物，正確體現金工知識與技能。

「燈籠彩繪」結合台南紙糊技術與彩繪技術，在民俗信仰儀式中具重要地位，展現漢人民俗特色。杜柏錡所繪製的燈籠彩繪表現具個人特色，反映師承流派與地方審美觀點。以上4項文化資產保存技術及保存者以及1項傳統工藝之列冊者，日後可望續於大會中完成審議，登錄為本市無形文化資產。

文資處表示，「傳統工藝」反映地區與族群的生活態度與文化認同，並充分展現藝師個人的審美表達；而「文化資產保存技術及保存者」則著重於文化資產維護與傳續上所不可或缺的技能，未來，文資處將持續協助其記錄、保存並透過教育扎根，以保有臺南文化的多樣性。

(中時 )