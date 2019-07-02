王瞳、艾成交往多年，婚事卡關。（圖／中時資料照片）

藝人阿翔跟謝忻的車吻風波才告一段落，今(2日)傳出在《大時代》中的已婚男星馬俊麟被老婆發文爆料和「王小姐」過從甚密，疑指同劇演員王瞳，對此，王瞳稍早透過媒體喊冤表示絕無此事，如果對方太太有疑慮，她願意主動調整和馬俊麟的距離。

32歲王瞳和37歲艾成交往7年多，兩人因女方父母沒點頭，婚事卡關，近年來兩人也認感情轉淡，一年多沒有性生活，但雙方看得很開，曾透露即使未來沒有在一起也是上帝的安排，他們會欣然接受，如今感情已昇華如家人。

據《自由時報》報導，王瞳和馬俊麟在戲劇中配對深受觀眾喜愛，戲外傳出男方老婆抱怨丈夫和「王小姐」走得太近，對此，馬俊麟經紀人稱只是夫妻間小吵架，文章已經刪除，王瞳被問此事也傻眼，說兩人確實是常接觸，但完全是誤會，希望他們夫妻倆能將心結處理好，為了避嫌讓馬俊麟放心，她也願意改變和馬俊麟相處距離。

(中時電子報)